Coronavirus : un émigré soutient le CDS du centre de santé de Kédougou

Ibrahima Diallo dit « Ibou Diallo » vient d’offrir au Comité de Développement Sanitaire (CDS) du centre de santé de Kédougou une dotation de 1 500 000 FCFA de médicaments. Il est l’un des premiers émigrés à soutenir les actions du CDS de Kédougou en cette période de riposte contre le coronavirus.

Si beaucoup de donateurs préfèrent se rendre à la gouvernance de Kédougou pour apporter leur contribution dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, Ibrahima Diallo, lui a pris l’option d’orienter son œuvre de bienfaisance au Comité de Développement Sanitaire (CDS) du centre de santé de Kédougou. La cérémonie de réception de cet appui s’est déroulée au centre de santé de Kédougou en présence des membres de la famille et des bénéficiaires.

«Nous sommes venus apporter le soutien de notre cousin Ibrahima Diallo plus connu sous le pseudonyme d’Ibou Diallo. Par ce geste, il compte appuyer le Comité de Développement sanitaire pour les efforts qu’ils déploient en direction des communautés. C’est une façon de contribuer également aux actions de riposte contre le coronavirus dans le département de Kédougou. Ce don est composé essentiellement de médicaments et de moyens de protection d’une valeur de 1,5 millions de FCFA » a précisé M Oumar Aïdara

M Sény Keita, le président du Comité de Développement Sanitaire du Centre de santé de Kédougou a salué à sa juste valeur cette contribution de l’émigré M Ibou Diallo

« En tant que représentants de la communauté au niveau du centre de santé, nous remercions M Ibou Diallo pour son geste. C’est ce que nous attendons des émigrés, des bonnes volontés du département, de la région de Kédougou. Chacun doit s’y mettre puisque la santé est communautaire. Ceux qui possèdent des moyens doivent y mettre une partie de leurs moyens, ceux qui ont de l’expérience devront y mettre leurs expériences. Chacun a un rôle à jouer dans le développement de Kédougou. Nous allons assurer le suivi de l’utilisation de ces médicaments mis à notre disposition» a-t-il souligné

C geste du donateur va surtout soulager l’équipe cadre du centre de santé qui éprouvait déjà des difficultés dans l’exercice de ses fonctions.

« Nous remercions le donateur pour son geste qui arrive au moment opportun. Pas plus tard que ce matin nous avions des problèmes de masques dans un service pour le personnel qui consulte. Son geste est venu à son heure et on l’apprécie à sa juste valeur. Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire. On ne peut pas tout laisser entre les mains du personnel de santé. Il faudrait que les communautés puissent y contribuer. C’est ce que M Ibou Diallo a compris. Depuis le début de cette crise c’est le CDS qui essaie d’acheter les équipements de protection avec ses maigres moyens » a confié Dr Sérigne Mboup Faye, Médecin Chef du centre de santé de Kédougou.

Pour rappel, M Ibrahima Diallo dit « Ibou » est un fils de Kédougou, émigré en France, un donateur tapis dans l’ombre qui a toujours apporté sa pierre à l’édifice. Dans plusieurs secteurs du, de façon humble, il agit et continue d’agir sans tambour ni trompette pour le développement économique et social de sa région.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn