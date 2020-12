Corruption : Le Sytjust pointe du doigt les faibles rémunérations

La corruption est un fléau qui mine les sociétés humaines. C’est un facteur de pauvreté, d’inégalités sociales et d’injustice avec parfois des soubassements criminels. Ce mal élimine par conséquent toutes les possibilités de développement des peuples.

La corruption affecte principalement les services publics à travers le monde au détriment des droits des usagers et des citoyens. En effet, les faibles rémunérations et les mauvaises perspectives de carrière exposent les agents publics ou fonctionnaires au risque de la corruption. C’est la raison pour laquelle les gouvernements doivent prendre en charge efficacement les revendications des agents publics et celles de leurs syndicats afin d’endiguer les effets néfastes de la corruption dans les services publics.

En ce 9 décembre 2020, occasion de célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) invite le Gouvernement à satisfaire toutes ses revendications afin de prémunir le service public de la Justice du Sénégal contre les affres de la corruption.

DAKAR, LE 9 DECEMBRE 2020

LE BUREAU EXÉCUTIF NATIONAL