Adama Gaye : « Quand Ousmane rencontre Khalifa, y’a…»

La rencontre entre le leader du Pastef, Ousmane Sonko et celui de Taxawou Sénégal, Khalifa Sall continue d’alimenter les débats au Sénégal. Si d’aucuns y voient une future alliance, d’autres par contre sont sceptiques.

Selon Adama Gaye dans une rencontre entre ces deux leaders il y’a la mer à boire. « Quand Ousmane rencontre Khalifa, y a la mer à boire. Puisque l’engeance Khalifiste est une espèce disparue, il ne me reste qu’à demander aux Pastefiena de venir débattre. C’est quoi ça ? Ce système et anti-système cheminent. Masques au diable! Barrières sociales enterrées dans la nouvelle romance. C’est plus que bizarre, compliqué: j’ai besoin d’une explication de ce corps à corps pour ne pas dire côte à côte », a écrit le journaliste sur sa page Facebook.