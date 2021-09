Corruption-Trafic : et si Macky emprisonnait Boughazelli…pour commencer

Le Président Macky Sall qui présidait e forum national de partage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. A été très clair sur le phénomène.

Pour le chef de l’Etat, « la lutte contre la corruption doit rester un combat de tous et de tous les jours”.

Aujourd’hui le chef de l’état doit pourvoir faire du combat contre la corruption, une nécessité et non une assistance politique. Des membres de son parti sont impliqués dans des trafics de passeport et un député proche a été filmé dans un scandale de faux billets et cela en flagrant délit.

Et si Macky Sall commençait par traduire ces députés devant les juridictions pour donner l’exemple a tout une nation qui attend cela de lui.