Cotonou : Les OSC se mobilisent pour porter Macky Sall à la tête de l’ONU

Des organisations de la société civile africaine soutiennent la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elles ont lancé leur mobilisation à Cotonou autour d’un projet de leadership africain fondé sur la paix, le dialogue et le multilatéralisme.

​La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies est désormais portée par des organisations de la société civile venues de plusieurs régions du continent. Réunies vendredi 14 août 2026 à Cotonou, les OSC d’Afrique de l’Ouest, Centrale, du Nord et de l’Est veulent faire entendre la voix de l’Afrique autour de cette candidature et mettre en avant l’expérience de Macky Sall aux niveaux national, continental et international.

​Le mouvement conduit par le Coordonnateur général Cyrille Nguiegang est placé sous le thème : « Pour un leadership africain au service de la paix, du multilatéralisme et de la communauté… »

​Les soutiens de la candidature considèrent que l’un de ses principaux atouts réside dans la maîtrise de trois niveaux de décision. Il s’agit d’abord du « niveau national, où se construisent les politiques publiques», ensuite du « niveau continental, où se définissent les positions communes africaines » et enfin du « niveau international, où se négocient les grands équilibres politiques, économiques et diplomatiques».

​Les OSC africaines s’appuient également sur l’expérience de Macky Sall à la tête de l’Union africaine. Elles rappellent notamment son implication dans la gestion des conséquences de la guerre en Ukraine en 2022. Selon elles, son action avait notamment contribué aux négociations ayant permis la reprise des exportations de céréales depuis la mer Noire. Elles y voient « la capacité à dialoguer avec des acteurs aux positions divergentes et à porter les préoccupations d’un groupe de pays dans une crise internationale ».

​Réformer la gouvernance mondiale

​Les organisations mettent aussi en avant les positions défendues par Macky Sall sur la place de l’Afrique dans les grandes instances internationales. Elles citent notamment son plaidoyer pour la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et pour l’attribution d’un siège permanent à l’Union africaine au G20.

​À travers cette candidature, elles défendent donc l’idée d’un leadership africain tourné vers la paix et le multilatéralisme, plutôt qu’une confrontation entre l’Afrique et les autres régions du monde. « Valoriser la candidature de Macky Sall ne signifie pas opposer l’Afrique au reste du monde », expliquent-elles. L’ambition affichée est celle d’une « Afrique qui apporte sa contribution à la recherche de solutions universelles ».

​Tout au long de la période de campagne, Cyrille Nguiegang et ses pairs travailleront à fédérer les africains autour d’un idéal qui se résume en une question : « Comment transformer l’expérience d’un dirigeant africain en une contribution nouvelle au service d’une Organisation des Nations Unies plus efficace, plus représentative, plus inclusive et davantage tournée vers la paix ? »

Source : Seneweb