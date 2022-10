Coup d’état au Burkina…Une catastrophe (Alioune Tine)

Alioune Tine qualifie d’une catastrophe le coup d’état survenu hier au Burkina Faso. Le fondateur de africajom center qui s’exprimait sur les ondes de SudFm radio, estime qu’un coup d’état, c’est loin d’être vraiment un remède par rapport aux crises multiples et complexes auxquelles subit le Burkina Faso.

C’est une catastrophe, a fait allusion à la situation qui prévaut au Burkina Faso Alioune Tine « Parce que la série de coups d’états auxquelles on a assisté, comme on dit des coups d’État dans le coup d’État, mais tout cela, c’est une catastrophe, a-t-il dit, estimant par ailleurs « c’est loin d’être vraiment un remède par rapport aux crises multiples et complexes auxquels nous assistons au Burkina Faso et puis qui sont exacerbés par vraiment une sévère crise sécuritaire au Burkina Faso ».

Selon le fondateur de Africajom Center « le Burkina n’a pas besoin de ça, en ce moment parce que quand on regarde la sécurité au Burkina, il y a que la région d’Ouagadougou, qui est sécurisée. Tout le reste du pays, avec les problèmes des personnes déplacées, les réfugiés, les attaques intermittentes, contre les civils, contre les militaires, sans compter aussi les problèmes, il faut très bien le dire, des conflits communautaires exacerbés au Burkina Faso. » Lire la suite en cliquant ICI