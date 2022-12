Coupe du Monde : Scandale au milieu des Argentins

Le règlement de la Fifa se veut clair. « Étant l’un des symboles sportifs les plus reconnus au monde et une icône inestimable, le trophée original de la Coupe du monde de la FIFA ne peut être touché et détenu que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d’anciens vainqueurs de la Coupe du monde de la FIFA et des chefs d’État. » Peu de mains peuvent donc porter le trophée imaginé en 1974 par l’Italien Silvio Gazzaniga et fait de 6,142 kilos d’or massif.

Pourtant, à l’issue de la finale de la Coupe du monde disputé dimanche, le trophée a connu d’autres mains que celles des Argentins. Le célébrissime chef cuisinier Salt Bae était en effet présent sur la pelouse au milieu des joueurs de l’Albiceleste après le match et a posé la Coupe du monde à la main à plusieurs reprises.

Si de nombreux joueurs ont volontiers pris la pose avec le boucher turc, de son vrai nom Nusret Gokce, Lionel Messi n’a pas manqué de le repousser avant de finalement de lui accorder une poignée de mains.

La présence de Salt Bae a déclenché une vive polémique. Sur les réseaux sociaux mais pas seulement. « J’aimerais entendre l’explication de la FIFA sur les raisons pour lesquelles ce célèbre chef a accès au terrain lors d’une finale de Coupe du monde pour des selfies avec Messi, etc. », a ainsi écrit Martyn Ziegler, le chef des Sports du Times.

Salt Bae n'est pas la première personnalité à provoquer une telle polémique. En 2014, après le sacre de l'Allemagne, Rihanna s'était félicitée d'avoir « touché, tenu et embrassé la Coupe », s'attirant de nombreuses critiques.

Source MSN