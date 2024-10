Course au Parlement…Macky et Karim prennent un très mauvais départ

L’ancien président Macky Sall et Karim Wade refusent de se faire enterrer politiquement. Les deux leaders politiques ont trouvé une manière de revenir au devant de la scène politique. Le leader de l’Alliance pour la République (APR) et celui du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) sont dans la course pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Ils ont même noué une alliance jugée contre nature. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas pris un bon départ face à Ousmane Sonko. Et s’ils n’y prennent pas garde, ils risquent d’avoir une grosse surprise.

Tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, Macky Sall est à fond dans les élections législatives de novembre 2024. Il s’est allié à Karim Wade pour combattre Ousmane Sonko. Mais cette coalition a du plomb sur les ailes. Elle ne présentera pas de listes a Bakel et en Afrique de l’Ouest. Le Conseil constitutionnel a confirmé leur rejet. L’information a été donnée par Ayib Daffé, mandataire de Pastef. En effet, dans son arrêté numéro 024785 du 7 octobre, le ministère de l’Intérieur avait déclaré irrecevable la liste départementale de Takku Wallu Sénégal à Bakel. Il avait été reproché à la coalition de n’avoir investi qu’un seul candidat aussi bien sur la liste des titulaires que sur celle des suppléants, au lieu des deux comme prévu par les textes.

Aussi, la liste de la même coalition pour le «département de l’Afrique de l’Ouest» a aussi été déclarée irrecevable. La coalition n’a investi que deux (02) candidats aussi bien sur la liste des titulaires que sur celle des suppléants au lieu des trois. En plus des listes perdues, Macky Sall et Karim Wade font face à un autre problème. Leur union a fait de nombeeux frustrés dans leur parti respectif. Libéraux et Répubicains n’arrivent toujours pas à comprendre comment les ennemis d’hier sont devenus les amis d’aujourd’hui. Ce qui a conduit à de nombreuses démissions. Si certains ont rejoint Sonko, d’autres n’ont pas encore de destination.

Mame Diarra Fam du PDS pense qu’il est «incohérent, incompréhensible et indéfendable de s’unir avec l’Apr». Car «cette alliance pourrait être suicidaire pour leurs idéaux». Raison pour laquelle, elle appelle ses partisans à voter le Pastef de Ousmane Sonko. Pour sa part, Abdoulaye Racine Kane a quitté le parti de Abdoulaye Wade après 15 ans de militantisme au PDS. Sa décision est «motivée par un désaccord profond avec l’alliance conclue entre le PDS et l’APR dans le cadre des élections législatives anticipées de 2024», a-t-il fait savoir. Parce qu’il «estime que cette coalition compromet l’indépendance de notre parti».

Karim part ainsi à la conquête du parlement sans les ténors du PDS. Ce qui n’augure rien de bon. Ce même virus a contaminé Macky Sall. Il risque d’avoir de gros problèmes dans son bastion. Des membres de l’APR dans le Fouta ont lâché l’ancien président au moment où il tente son dernier coup de poker après avoir fui le pays. Ces derniers ne sont pas d’accord avec la manière dont les investitures ont été faite dans la coalition Takku Wallu Sénégal que dirige le prédécesseur de Diomaye à la présidence

Me Malick Sall, ancien Garde des sceaux, ministre de la Justice, fait partie des démissionnaires et il n’est pas le seul. Plusieurs de ses camarades de parti ont imité son geste. El Hadji Amadou Thimbo (économiste, Dabia), Abdoul Guissé (ancien sénateur, adjoint au maire de Thilogne), Hadiaratou Ndiaye (assistante, Ogo), Thierno Mboup (artiste, Dabia), Mame Laguel Konté (diaspora, France), Abdoulaye Ndiaye (chercheur, Ogo), Maïmouna Ba (ménagère, Matam), Oumar Amadou Abass Ka (Dabia), Harouna Bal (enseignant-chercheur, Ogo), Moussa Sy (opérateur économique, Nabadji), Aminata Saïdou Ba (gestionnaire, Nabadji), Babido Ndiaye (juriste, Oréfondé), Bineta Fall (ménagère, Matam), Amadou Wagne (artisan, Thilogne) ont tous quitté l’APR selon Le Quotidien.

Ces démissions témoignent d’une profonde crise au sein de l’APR et du PDS. Ces deux partis sont le fer de lance de la coalition Takku Wallu Sénégal. Alors s’il y’a des problèmes dans ces partis, cela aura un impact direct sur la marche de ladite coalition. Ce qui fait dire aux observateurs de la scène politique que «Macky Sall et Karim Wade ont très mal abordé les élections législatives». Ce qui sera un véritable atout pour des listes comme celle de Pastef. Ousmane Sonko et Cie vont profiter de cette situation pour tenter d’en finir avec le système.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn