Législatives des revanchards…«Borom Ndakaru» à l’assaut de Barth le terrible

Les élections légisatives du 17 novembre 2024 seront très politiques. De nombreuses listes vont se discuter les 165 sièges de l’assemblée nationale. Mais tous les yeux sont rivées sur la région de Dakar où une grande bataille est attendue. Après un long compagnonnage dans l’opposition, deux partis s’affronteront pour laver les erreurs du passé. Ce sera ainsi l’occasion pour le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de prendre leur revanche sur celui que leur leader a qualifié de Judas. Mais celui n’est pas du genre à donner l’autre joue après une gifle. Une bataille épique s’annonce !

Pour faire tomber le terrible Barthélémy Dias à Dakar, Pastef a fait de Abass Fall la tête de liste des titulaires du département de Dakar. Autoproclamé « Borom Ndakarou », l’ancien numéro 2 de Barth est suivi de Mme Mame Mariama Diary, logisticienne de formation. Pour ce qui est de la liste des suppléants, nous avons Thierno Aly Sy en tête de liste, suivi de Fatoumata Sané. Ce beau monde aura la lourde mission d’arracher les 7 sièges qui sont disputés pour le département de Dakar.

Une rude bataille attend les patriotes dans la capitale. Le Pastef réuni autour d’Abass Fall, chapeautée par Ousmane Sonko, va faire face à la liste Samm Sa Kaddu amenée par Barthélémy Dias. Même si c’est le maire de Hann Bel Air, Babacar Mbengue qui porte le brassard, le débat risque d’être une bataille par procuration entre Barthélémy Dias et Abass Fall. Le coordonnateur de Pastef de Dakar n’a toujours pas oublié son éviction du Conseil municipal de Dakar pour une affaire de parité. Une humiliation qu’il na toujours pas oublié. Et les patriotes veulent prendre leur revanche sur le poulain de Khalifa Sall qu’ils considèrent comme un Judas.

Depuis son éviction, Abass Fall a toujours voulu prendre sa revanche. « Avec ce qui s’est passé à la Mairie de Dakar quand les gens ont préféré se séparer de nous d’une manière honteuse et moins courtoise, les populations et principalement les Dakarois ont voulu nous dire que dans l’arène politique, il ne faut jamais changer les façons de faire. Les gens ne veulent plus de trahison», avait-il déclaré dans un récent entretien avec un quotidien de la place. Car selon lui, le Pastef est à l’origine de la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi dans la capitale sénégalaise. Abass Fall aura l’occasion de le prouver au soir du 17 novembre.

Mais il part à ces sélections avec des problèmes. Des patriotes ont dénoncé les «manœuvres antidémocratiques, en violation flagrante des directives du parti, visant à éliminer notre candidat légitime, El Hadji Babacar Tambedou, désigné à l’unanimité par la Section Communale de Grand Yoff», lisait-on dans un communiqué signé par Mamadou Mo Ly, le chargé de communication de PASTEF Grand Yoff. Un problème qui risque de l’hadicaper s’il ne trouve pas la bonne formule pour controler les jeunes.

Mais le plus grand problème de Abass Fall, c’est Barthélémy Dias. Le maire de Dakar est connu pour être un véritable politicien. Barth n’est pas du genre à se laisser faire. La preuve, il n’a pas hésité à tirer sur Ousmane Sonko quand celui-ci l’avait traité de Judas. Lors des dernières élection, Barth a fait une véritable démonstration de force dans la campagne de Khalifa Sall. Depuis que Sonko et Diomaye sont aux commandes, Barth joue la carte du silence. Le maire de Dakar a laissé ses réalisations faire du bruit pour lui. Des réalisations qui ne sont pas passées inaperçues chez les populations de la capitale sénégalaise.

Barth part à ses élections avec la force de Khalifa Sall, Serigne Moustapha Sy, Anta Babacar Ngom, Bougane Guèye, Déthié Fall, Pape Djibril Fall et Thierno Bocoum. Pendant ce temps, Borom Ndakaru et ses partisans ont préféré faire cavalier seul. Le Pastef a refusé d’aller en coalition pour les législatives. Mais il peut compter sur certains parti de la coalition Diomaye Président. La question à se poser est de savoir est-ce que Abass Fall fera le poids face au maire de Dakar ?

Quoiqu’il en soit, la bataille de Dakar aura bel et bien lieu. Ce sera l’occasion pour Barthélémy Dias et Abass Fall de régler leurs comptes. Et le maire de Dakar fera tout pour démontrer à Ousmane Sonko qu’il ne lui doit rien. Mais un seul sortira vainqueur au soir du 17 novembre 2024. Qui ? L’avenir nous édifiera…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn