Covid-19 : 77 milliards alloués aux secteurs de l’aviation et du Tourisme

Alioune Sarr a annoncé, sur Twitter, que le gouvernement a alloué 77 milliards F Cfa au financement des secteurs de l’aviation et du tourisme dans le cadre de son plan de résilience économique et sociale réponse à la pandémie de Covid-19.

« Dans le cadre du Plan de Résilience Économique et Sociale pour faire face à l’impact de la pandémie de la Covid 19 dans les secteurs du tourisme et des transports aériens, le gouvernement a affecté une enveloppe globale de 77 milliards de Francs pour soutenir les outils de production, préserver plus de 100.000 emplois et préparer la relance post COVID-19. », a posté le Ministre du Tourisme et des transports aériens, sur sa page Facebook.

Cette déclaration fait suite à la réunion d’évaluation du Programme de Résilience Économique et Sociale dans les secteurs du tourisme et des transports aériens qu’il a co-présidé avec le Général François Ndiaye, Président du Comité de suivi FORCES COVID-19