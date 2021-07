Covid-19 : Ansoumana Dione prédit le pire

Covid-19 : le Sénégal fonce vers un naufrage sanitaire, avertit Ansoumana DIONE.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, n’est pas content de la gestion de la Covid-19 par les autorités sanitaires. D’ailleurs, il regrette et condamne avec la dernière énergie, le fait qu’il ne soit pas impliqué dans la riposte.

Selon Ansoumana DIONE, il existe beaucoup de personnes ressources, injustement laissées en rade dans la recherche de solutions par rapport à la Covid-19. A son avis, le Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE) ne doit pas s’approprier de cette pandémie dont la gestion nécessite l’implication de plusieurs acteurs. A l’en croire, le Sénégal fonce vers une naufrage sanitaire, si l’on y prend garde.

Jusqu’ici, fait constater Ansoumana DIONE, le Comité National de Gestion des Epidémies ne s’intéresse pas au problème des malades mentaux errants. Et, pour venir à bout de cette pandémie, cette couche vulnérable, un potentiel vecteur de la transmission communautaire, doit être prise en charge, étant donné que ces individus peuvent être des porteurs sains. Dans quel pays sommes-nous ? S’interroge-t-il.

Rufisque, le 20 juillet 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)