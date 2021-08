Covid-19 : Dr Mamadou Ndiaye invite les jeunes à aller se faire vacciner

Le Directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, a évoqué, lors du point du jour de ce vendredi 6 août, le plan de riposte du Sénégal contre la Covid-19, axé sur la surveillance en vue de la détection de tous les cas suspects de covid-19, la prise en charge des cas détectés, la recherche et le suivi des contacts en vue de les mettre sous quarantaine, sur la sensibilisation et évidemment sur la vaccination.



Dr Mamadou Ndiaye est revenu sur les principales cibles de la campagnes de vaccination. « Toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans doivent aller se faire vacciner », a fait savoir Dr Ndiaye. Qui recommande aux porteurs de maladies chroniques d’aller se faire vacciner afin « d’éviter de contracter le virus ou de faire des formes graves ou des formes sévères de la maladie », dit-il. Avant d’ajouter : « les femmes enceintes et les femmes allaitantes font parties de la cible à vacciner et doivent aller se faire vacciner », informe-t-il.

« Toutes les structures de santé du pays délivrent les services de vaccination dans v os lieux de résidence. Mais également, ces services de vaccination peuvent aménager par moment ou par endroit des espaces afin que la vaccination puisse se faire pour permettre aux populations d’avoir un meilleur accès à la vaccination », renseigne-t-il.