Covid-19 et Korité : le marché du poulet perturbé mais…

Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19 en 2020 sur l’aviculture sénégalaise, l’interprofession avicole du Sénégal (Ipas) soutient avoir assuré l’approvisionnement convenable du marché en poulets durant le mois béni de Ramadan, grâce aux efforts soutenus des acteurs. Il en sera ainsi pour la Korité, même si une légère tension sur l’offre de poulets sur le marché pourrait être notée, indique l’interprofession qui renouvelle son engagement à assurer aux Sénégalais des produits avicoles de qualité.

Les aviculteurs indiquent que l’année 2021 marquée par la pandémie de la Covid-19 a considérablement perturbé tous les segments de la chaîne de valeurs avicole au Sénégal et a profondément dévasté le segment de la production dont les effets continuent de se faire sentir sur le marché du poulet et des œufs de consommation. Cette perturbation a eu pour conséquences : la fermeture de couvoirs et une baisse sensible de la disponibilité en poussins et des activités de plusieurs exploitations.

Source L’AS