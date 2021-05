Oumar Sarr a bel et bien diminué les charges des exploitants de Silex

Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, n’a pas tardé à répliquer au collectif des exploitants du silex sur l’introduction d’une surtaxe de 1.000 F CFA la tonne de silex. Le ministre Oumar Sarr précise qu’il a été très sensible aux revendications des exploitants, notamment le paiement aux ICS d’un montant équivalent à 1500 F / m3 de matériau prélevé en plus des autres charges liées à cette activité, lors l’audience qu’il a accordée à ces derniers.

Il souligne qu’après des rencontres avec plusieurs exploitants pour atténuer leurs charges, des modifications ont été introduites. Il s’agit entre autres de la suppression du protocole d’accord entre les ICS et l’exploitant pour le remplacer par un cahier des charges. Désormais, les demandes d’autorisation sont adressées au ministre ; le montant payé aux ICS ne s’applique désormais qu’au produit commercialisé et non au produit brut et la réduction du montant forfaitaire payé aux ICS passe de 1.500 à 1.000 FCFA /mètre cube de silex commercialisé. Pour Oumar Sarr, ces dispositions ont diminué les charges de l’exploitant contrairement à ce qui a été dit.