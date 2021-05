Ousmane Tounkara face à son destin…ce mardi

Ousmane Tounkara fera face au juge de l’immigration, ce mardi, 11 mai. L’activiste sénégalais risque d’être extradé des États-Unis vers le Sénégal pour situation irrégulière.

Arrêté le 15 mars dernier, par la police américaine, après une plainte de l’État du Sénégal pour terrorisme et menace de mort, dans le cadre de l’affaire Ousmane Sonko, le juge américain de l’ICE (Immigration and customs enforcement), chargé de l’immigration et des douanes, avait décidé d’expulser l’activiste sénégalais, mais la défense avait fait appel avant son expulsion. Ousmane Tounkara sera fixé sur son sort ce mardi 11 Mai.

A signaler que l’État du Sénégal ne s’est finalement pas constitué partie civile.