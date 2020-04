Dans la commune lébou de Ngor, le maire Amadou Guèye jouerait une fausse note dans la riposte contre le covid19. Si, sur le plan strictement sanitaire, Ngor n’a pas connu d’autre cas que le premier ayant touché un Français qui habite aux Almadies, c’est ailleurs que se situent les soucis des administrés. C’est un sentiment largement partagé dans les rues de cette commune. Lesquels dénoncent une gestion partisane de la lutte contre la pandémie. Sur les réseaux sociaux, on voit l’édile distribuer des sacs en plastique contenant des denrées. Des sacs sont floqués de… sa photo (on dirait une campagne électorale déguisée !) et sur lesquels on peut lire « dons offerts par le maire de Ngor ». Une approche dénoncée jusque dans les rangs de la mouvance présidentielle à laquelle appartient le maire Amadou Guèye. On dénonce aussi le fait que le maire ait tardé à mettre en place une stratégie locale de lutte bien que Ngor ait abrité le premier cas de coronavirus du pays. Il a fallu qu’une télé locale soulève cela pour que le maire s’engouffre dans la brèche en mettant en place un comité local composé uniquement de ses affidés. En même temps, les contempteurs de l’édile s’insurgent contre le fait que les listes des ayant-droits du soutien de la mairie ont été dressées par les partisans du maire Amadou Guèye qui ont fait un ciblage de ses militants du maire. Les comités de quartiers ont été écartés du système de distribution. La situation confuse installée par le maire se traduit par l’échec de la sensibilisation à Ngor…