Covid-19 : L’appel de l’Archevêque de Dakar…

Le chef de l’État, Macky Sall, a reçu en audience, ce jeudi, 14 janvier, les évêques du Sénégal à leur tête l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Les religieux catholiques ont promis de s’engager à travers les structures sanitaires sous leur tutelle.

« Nous avons voulu, d’abord, saluer sa réactivité par rapport à la pandémie de la Covid-19, a-t-il déclaré au micro de la Rts, à la fin de l’audience. Et dire aussi tout notre engagement par rapport à cette lutte. Nous l’avons remercié pour les dispositions prises et encourager les fidèles à prendre au sérieux le défi que nous pose la pandémie pour nous en sortir. »

D’autres questions ont été abordées au cours de la rencontre. « Nous avons parlé de quelques départements dont nous nous occupons dans le domaine de la santé, puisque nous avons rencontré il y a deux jours le ministre de la Santé (Abdoulaye Diouf Sarr) et nous avons souhaité une meilleure collaboration. Nous avons aussi évoqué la vie de nos établissements scolaires et universitaires, la vie de nos structures sociales et assurer le président, en lui présentant nos vœux, de nos prières pour qu’il réussisse sa mission de développement au service des populations », a ajouté le chef de l’Eglise.