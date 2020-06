Covid-19 : L’Apr/France encourage Mamadou Talla !

Le coordinateur de la DSE France encourage le ministre de l’éducation national Mamadou Talla

Il n’y a pas de mission plus difficile que d’être ministre de l’éducation nationale. C’est une station lourde en responsabilité mais souvent ingrate en termes de résultat. Mamadou talla a passé 7 ans en tant que ministre de la formation professionnelle où aucune critique n’a été entendue à son égard. Il avait la lourde tache de professionnaliser le système éducatif sénégalais pour ainsi donner à des milliers de jeunes la chance d’avoir un métier opérationnel au regard des exigences du marché économique sénégalais. Il a été à la hauteur de la volonté du président de la République de replacer la formation professionnelle et technique au cœur de toutes les politiques qui sont menées au Sénégal depuis 2012.

Ce sont ses résultats dans ce département qui ont poussé le président de la République à nommer Mamadou Talla au poste de ministre de l’éducation nationale. N’oublions pas sa gestion de l’affaire de l’institution Sainte-Jeanne-d ’Arc qui avait décidé d’interdire le voile islamique dans son établissement. Cette affaire sans précédent, avait divisé les communautés et représentait un danger aux principes de l’école de la République. Et

pourtant, Il a été félicité par tous les acteurs de la formation et notamment par le président de la république.

Cette pandémie de COVID-19 a bouleversé complètement tous les systèmes organisationnels. De la 1ère puissance du monde les Etats-Unis aux pays africains, aucun pays n’a été préparé à faire face à un tel fléau. C’est pourquoi la rentrée reportée du 02 juin ne doit pas être vue comme un échec mais plutôt une bonne décision si on regarde la progression alarmante des contaminations et des décès. L’objectif principal n’est pas d’ouvrir les écoles en foulant aux pieds la sécurité sanitaire des élèves et des enseignants, mais de préserver la santé des sénégalais et de sauver l’année scolaire. Nous sommes sûr avec sa volonté, le concours de tous les acteurs et avec l’accompagnement du chef de l’Etat, la réouverture des écoles se fera prochainement.

Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent… Le ministère de l’éducation nationale, Mamadou Talla doit être soutenu et encouragé car l’éducation de nos enfants est notre priorité. C’est ensemble avec l’aide de tous que la société sénégalaise vaincra la covid-19.

Ahmed Sarr

Coordinateur de la DSE France

Alliance Pour la République