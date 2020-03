Covid 19 : Le CDS rappelle l’impératif de discipline individuelle et collective

Depuis le lundi 02 mars 2020, le Sénégal, à l’instar de la plupart des pays du monde, fait face à l’épidémie du Nouveau Coronavirus COVID19, parti de Wuhan en Chine.

Le nombre de personnes contaminées par ce nouveau virus ne cesse de croître. En effet, en moins de deux semaines et en dépit des mesures drastiques prises par les autorités sanitaires, le pays recense ce mardi 17 mars 2020 vingt-neuf suspects diagnostiqués positifs au test de confirmation de la maladie ; sur ces vingt-neuf malades deux (02) ont été guéris.

De l’apparition de la maladie en Chine en décembre 2019 à ce jour, 190 126 cas d’infections ont été décomptées dans 155 pays et territoires causant la mort de plus 7 517 personnes contre 79 882 rétablis selon un bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) du mardi 17 mars 2020 à 17 h 00 GMT. Un bilan qui ne cesse de croitre de manière exponentielle.

La Chine dénombre 81 058 cas dont 3 224 décès et 67 490 personnes aujourd’hui guéries.

En Europe devenue le nouvel épicentre de la pandémie, l’Italie reste le pays le plus touché avec plus de 27 000 personnes testées positivement et 2 158 morts dont 349 dans les dernières 24 heures.

A ce jour, les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie, l’Iran, la Corée du Sud, l’Espagne et sûrement l’Angleterre.

Le Sénégal, à l’instar des autres pays africains, n’est nullement épargné par cette maladie qui, contrairement aux rumeurs, touche toutes les communautés humaines.

Au total, en moins de deux semaines, le nombre de cas à travers le monde en dehors de la Chine a été multiplié par 13 tandis que le nombre de pays touchés a triplé.

L’Organisation Mondiale de la Santé s’est finalement résolue à qualifier cette épidémie de Covid 19 de PANDEMIE, c’est-à-dire une épidémie à l’échelle mondiale.

Cette maladie, hautement contagieuse, est due à un virus changeant qui a eu à muter plusieurs fois dans le passé au point de parvenir à la prouesse de la contamination homme-homme. Elle devient ainsi l’une

des principales préoccupations sanitaires de ce 21e siècle. Et, il faut insister la dessus : à ce jour, aucun pays n’est à l’abri de cette pandémie.

Fort de tout ce qui précède, la Confédération pour le Socialisme et la Démocratie (CDS), tout en saluant les grandes mesures prises par le Gouvernement du Sénégal ce 14 mars et 16 mars 2020, recommande

ce qui suit :

1. Un consensus social fort pour lutter contre le Covid 19

2. Une mise en quarantaine systématique, pour une durée d’au moins 14 jours, de tout voyageur venant des pays à forte prévalence de Covid 19

3. La réquisition et l’équipement de certaines infrastructures pouvant servir de réceptifs pour d’éventuels cas qui ne manqueront pas de se déclarer (CICES, marché d’intérêt national de Diamniadio, le garage des gros porteurs de Diamniadio, Dakar Arena et arène nationale de lutte)

4. Une riposte communautaire en impliquant dans la sensibilisation les ASC, les agents communautaires de santé, les délégués de quartier, les « Bajenu gox », les imams, les prêtres, les pasteurs, les chefs de village, etc.

La CDS réaffirme sa totale disponibilité et son engagement à accompagner le Gouvernement dans sa croisade victorieuse contre le Nouveau coronavirus et appelle tous les sénégalais à en faire autant.