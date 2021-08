Covid-19 : Les commerçants veulent des points de vaccination !

Les commerçants veulent des points de vaccination devant les marchés Sandaga, HLM et le marché aux poissons

Selon l’opérateur économique Moustapha Tall qui s’est exprimé dans les colonnes du journal « EnQuête », “il faut des points pour permettre à la population de se faire vacciner le plus rapidement. C’est une course contre la montre. Le rythme, il faut l’accélérer pour que l’on puisse atteindre le maximum de personnes dans les plus brefs délais’’, dit-il.

Ce dernier souligne que les marchés tels que HLM, le marché aux poissons et Sandaga sont des points de ralliement importants.

Et selon lui la santé est une priorité. “Nous ne devons pas voir ce qui plait à celui-ci ou ce qui le déplait. Nous devons adopter cette démarche et faire ce qui protège la population. Récemment, nous avons vu, quand la police a commencé à exiger le port du masque, que les gens se sont pliés à cette directive. Ça doit continuer ainsi. Donc, tout le monde doit s’y mettre pour vaincre cette pandémie. C’est le combat de tout un chacun’’, ajoute-t-il.