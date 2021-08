Mamadou Biguine Guèye fait la leçon à Y’en a marre

Y’en a marre, vous permettez ?…Par Mamadou Biguine Gueye

À voir la tournure que prend cette histoire de trafic de visas qui accable Y’EN A MARRE, après que les membres dudit mouvement aient sollicité et obtenu de la DER un crédit de 15 millions. Pour réaliser quoi d’ailleurs ? Et qu’il se susurre que ces anciens du hip hop sont maintenant dans le business. L’on est en droit de se demander comment cette bande a pu cristalliser la sympathie aveugle de notre jeunesse en 2012, jusqu’à ce que celle-ci voulut faire de ces plus tordus que Tartuffe, des modèles d’un nouveau type de Sénégalais. De l’époque coloniale à nos jours, notre pays regorge de références. Heureusement, ces lugubres Y’EN A MARRISTES ne m’ont jamais intéressé. Encore moins mobilisé ou impressionné. Enfin n’est pas KILIFEU qui veut. THIAT, FOU MALADE… pour s’amuser et tromper, ça passe. Pauvres faux dévots, donneurs de leçon sans morale. Ces gens sont dépourvus d’éthique. Voilà que l’un d’eux a eu le toupet de se choisir le sobriquet de KILIFEU. Pardi ! KILIFEU, c’est lourd de signification, c’est grave même. Si ce qui lui arrive était arrivé à un militant ou ami du président Macky Sall, toute la face de la terre sur le Sénégal se serait retournée. Macky Sall en a surtout trop subi de mauvais procès. De jugements hâtifs, infondés et sataniques de démagogues zélés à l’excès. Le tout dans une éperdue indiscipline d’énergumènes mus que par des intérêts artistement cachés. Le peuple vous démasque enfin. Seule la vérité va triompher. Avançons.

Thiakhane faakhé.

Mamadou Biguine Gueye