Covid-19 : L’Espagne offre 302400 doses de vaccins au Sénégal

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a réceptionné, ce jeudi, 302.400 doses de vaccins Johnson and Johnson. Un don du gouvernement espagnol pour soutenir la stratégie de vaccination la Covid-19.

En offrant ces doses de vaccins pour soutenir notre stratégie de vaccination contre la Covid-19, l’Espagne vient de poser un acte, un geste d’amitié et de solidarité selon M. Abdoulaye Diouf Sarr, geste qui s’inscrit dans la ligne des bonnes relations entre les deux pays dira t-il.

Présidant la cérémonie, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a saisi l’occasion pour souligner que conformément aux instructions du Président de la République Macky Sall, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale reste plus que jamais déterminé à relancer sa stratégie de vaccination contre la COVID-19 pour parer à d’éventuelles vagues de COVID et protéger les populations, particulièrement les couches les plus vulnérables.

Selon l’ambassadrice d’Espagne au Sénégal, la livraison des doses s’est faite à travers le mécanisme Covax et vient soutenir les progrès du pays dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. “L’Espagne considère la vaccination comme un bien public mondial et plaide, par conséquent, pour un accès aux vaccins dans ce dispositif multilatéral, Covax“, a notamment soutenu l’ambassadrice.