Covid 19 : Ndeye Saly Dieng vole au secours des enfants de la rue

En cette période de pandémie, le ministère de la Famille, du Genre et de la Protection lance le programme « protection d’urgence des enfants » avec comme objectif « Zéro enfant dans la rue ».

Ce programme est axé sur trois angles : « l’aménagement et l’équipement d’un centre accueil, la prise en charge des enfants retirés de la rue à des risques sanitaires ou sécuritaires, développement d’un plan de communication autour des enjeux de la protection d’urgence des enfants et enfin et le retour volontaire des enfants dans leurs foyers d’origine ».

« Les enfants continuent à errer et à mendier dans les artères de la ville, les marchés, les espaces publics sans aucune protection véritable et avec un risque grave de contracter la maladie et de la propager. Le ministère chargé de la Protection des enfants lance officiellement le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile pour garantir la protection sécuritaire et sanitaire de enfants en situation de risque dans le contexte de la Covid-19 et au-delà », a déclaré le secrétaire général, Mame Ngor Diouf ce matin lors d’un point de presse.

Il invite les autorités administratives à prendre les dispositions utiles pour mettre en œuvre dans leurs circonscriptions respectives et sans délai, les 3 premières mesures.