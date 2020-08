PDS face à la Covid-19 non maîtrisée…Wade maintient ses mesures

COMMUNIQUE DE RAPPEL AUX MILITANTS ET SYMPATHISANTS DU PDS FRANCE

Depuis que notre pays est confronté à des cas suspects, puis confirmés de cas de COVID-19, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), par la voie de son frère Secrétaire Général National, le Pr Wade, avait décidé de suspendre jusqu’à nouvel Ordre toute activité politique au niveau National et international, y compris les déplacements d’ordre politique de toute structure verticale ou transversale du Parti jusqu’à avoir plus de lisibilité sur la situation de la pandémie.

Dans ce contexte, le PDS, via le frère Secrétaire Général Adjoint, le frère Karim Meissa Wade avait soutenu le gouvernement de Macky Sall dans l’effort de lutte contre la pandémie en mettant à sa disposition 5000 kits de test de dépistage Rapide correspondant à une économie substantielle de 250 Millions de Franc CFA pour l’Etat du Sénégal.

Par ailleurs, face à une flambée non maitrisée de l’épidémie au niveau national et une probable 2ème vague d’épidémie qui se profile dans les pays les plus touchés au départ de l’épidémie, notamment en France, ces mesures conservatoires d’endiguement de l’épidémie et exprimées par le PDS depuis le 05 Mars 2020, resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

En cet effet, nous militants, responsables et sympathisants du PDS France des Valeurs, nous restons fidèles à ces prescriptions du Parti et nous en appelons à tous, à la discipline de Parti et aux respects des décisions émanant du Frère secrétaire général national, le Pr Wade et des instances du Parti.

Fait à Paris, le 18 Août 2020

Dr Seck Mamadou

Membre du Secrétariat National

Porte-Parole Adjoint du Parti

Cadre de la Fédération PDS de France