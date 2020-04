Covid-19 : Pourquoi le directeur de l’OMS a-t-il dit que le «pire restait à venir» ?

Durant un point presse tenu le 20 avril, le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a insisté sur le fait que «sans cohésion mondiale, le pire était encore à venir».

Cette phrase prononcée pendant ce briefing a suscité l’intérêt de nombreux médias dans le monde, qui ont souvent titré sur le fait que le directeur de l’OMS prévoyait que le «pire était encore à venir», concernant l’épidémie de Covid.

Qu’a-t-il dit exactement ? Cette interrogation a été répondue sur Libération.fr, voici la réponse :

« Interrogé sur le fait que l’OMS aurait dissimulé des informations dans les premiers jours de la pandémie, et échoué à informer les Etats membres à temps, comme l’a affirmé Donald Trump, Tedros Adhanom Ghebreyesus a d’abord fermement nié les allégations du président américain. Puis déclaré à propos de ce virus : «C’est un diable, que tout le monde devrait combattre. Pour la solution que nous proposons, nous avons besoin d’une unité nationale, d’une unité nationale forte. Tout le monde lutte contre ce virus, en prenant soin de ses citoyens, de vraies personnes. Sans ces deux choses-là, l’unité nationale et la solidarité mondiale, croyez-nous, le pire est encore devant nous. Prévenons cette tragédie. C’est un virus que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. De nombreux pays étaient très développés et ont tiré des conclusions erronées parce qu’ils ne comprenaient pas ce virus, et ont eu des problèmes. Nous avons dit que ce virus surprendrait les pays développés, c’est ce qu’il s’est passé. Des centaines de milliers de personnes meurent maintenant, c’est grave.»

Contrairement à ce que certains articles ont donc pu laisser penser, le directeur de l’OMS estime que le pire est à venir, s’il venait à manquer d’unité nationale et de solidarité mondiale. L’ensemble avait surtout valeur de réponse aux accusations de Donald Trump, et de prévention envers les Etats du monde entier, à l’heure du déconfinement progressif envisagé dans de nombreux pays. »