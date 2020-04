Covid-19 : Revoilà Marième Faye Sall…Elle vole au secours des forces de défense et de sécurité

Beaucoup se demandaient où se trouve la Première dame qui s’est éclipsée depuis l’arrivée du Covid-19.

Mais depuis hier, les pick-up de la mère « Térésa » remplis de denrées et autres provisions, ont repris du service dans la capitale. Elle a ciblé particulièrement les forces de défense et de sécurité, souvent oubliées dans l’élan de solidarité qui envahit le pays avec la menace du coronavirus.

La fondation « Servir le Sénégal » a octroyé de la nourriture aux policiers et gendarmes «confinés» au niveau des carrefours pour faire respecter le couvre-feu et l’état d’urgence en vigueur, pour encore un mois au moins dans notre pays.

A l’instar du personnel soignant, ces hommes et dames bravent dangers et souffrances pour nous. Alors restons chez-nous pour les aider.