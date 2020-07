Covid-19 : Touba enregistre 4 nouveaux cas…dont 3 communautaires ce samedi

Touba continue d’enregistrer de nouveaux cas de covid-19. La Région médicale de Diourbel a déclaré, ce samedi 4 juillet, 7 nouveaux cas positifs au nouveau coronavirus. Selon le document, la ville sainte a enregistré 4 nouvelles contaminations. Il s’agit d’un (1) cas contacts suivis et de 3 cas issus de la transmission communautaire.

Diourbel, aussi, a recensé 3 cas de coronavirus. Il s’agit de deux (2) contacts suivis et d’un (1) cas communautaire.

Toujours le bulletin médical, 3 patients ont été controlés négatifs et déclarés guéris. Les districts de Bambey et de Mbacké n’ont pas enregistré de nouvelles infections.