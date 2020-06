Covid-19 : Toucher un objet ou une surface peut-il contaminer ?

Est-il possible de s’infecter au covid-19 en touchant un objet ou une surface contaminante? Le centre de prévention des maladies (CDC), principale autorité de santé publique américaine, a relancé le débat fin mai en expliquant, « au regard des travaux disponibles », que la transmission par contact d’une surface n’est pas « le principal moyen de propagation du virus ». Les dernières études laissent en effet penser que le Covid-19 se transmet avant tout par voie respiratoire. Soit par la transmission de gouttelettes d’une personne infectée à une autre (toux et éternuements notamment), soit par la projection d’aérosols émis en parlant ou en respirant. Les contaminations ont aussi principalement lieu dans des lieux clos, où les gens sont nombreux et proches les uns des autres.

On peut toujours s’infecter en touchant un objet. Mais, c’est peu probable. Dans le cas d’une poignée de porte, il faudrait qu’une personne malade éternue ou tousse, ne se lave pas les mains puis touche la poignée ou que des microgoutelettes parviennent dessus. Le virus peut rester plusieurs jours sur du plastique ou du métal mais se désintègre au bout de quelques heures sur une surface. Une personne saine aurait donc assez peu de chance de s’infecter à moins de toucher la poignée de porte juste après le passage de la personne malade, d’y attraper une dose importante de virus puis de se toucher le nez, les yeux ou la bouche.

« Il y a une longue chaîne d’événements qui devraient se produire pour qu’une personne soit infectée après un contact avec des courses, le courrier ou d’autres surfaces », estime l’épidémiologiste Julia Marcus, interrogée par le New York Times. « Beaucoup de gens craignaient qu’en touchant simplement un objet, ils puissent attraper le coronavirus et ce n’est tout simplement pas le cas. Même si un virus peut rester sur une surface, cela ne signifie pas qu’il est réellement infectieux », tempère aussi le docteur John Whyte, interrogé sur Fox News. Une étude publiée fin mai affirme que le contact avec les surfaces contaminées ne jouerait qu’un faible rôle dans la transmission du Covid-19. Dans 21 familles comprenant des malades, les chercheurs ont trouvé du virus sur 3% des objets les plus fréquemment touchés.

Cela ne signifie pas qu’il faut arrêter de se laver les mains. D’une part, cela permet d’éviter la transmission directe du virus en cas de contact rapproché avec une autre personne. « Les microgouttelettes que nous produisons en parlant ou en éternuant peuvent arriver sur nos mains et sur celles de personnes à moins de deux mètres de nous », rappelle le chercheur Daniel Winetsky. D’autre part, la contamination par surface reste théoriquement possible. Une étude publiée sur un centre commercial de Wenzhou en Chine évoque ainsi la possibilité d’une contamination indirecte de plusieurs personnes dans les ascenseurs ou dans les toilettes.

Les études sur les contaminations indirectes au covid-19 sont compliquées à mener. Lors d’une étude de traçage, les gens se rappellent davantage les personnes qu’elles ont pu croiser que les surfaces qu’elles ont pu toucher. De nombreuses études menées sur les surfaces contaminées ont aussi eu lieu en laboratoire et non dans les conditions réelles.

Pourquoi c’est important? Six mois après l’apparition du Covid-19 en Chine, la manière dont se transmet la maladie n’est pas encore totalement connue. Or, mieux connaître ce virus est indispensable pour parvenir à lutter plus efficacement contre lui, en particulier depuis le début du déconfinement.