Covid-19 : Tout le monde peut (désormais) se faire vacciner au Sénégal

La campagne de vaccination est désormais élargi à toutes les cibles éligibles. Ainsi, les médecins-chefs de région, de district, et chefs de Division immunisation, entre autres destinataires, sont invités « à décentraliser le plus possible les activités de vaccination et à utiliser toutes les stratégies susceptibles d’atteindre lesdites cibles, dans les délais courts impartis à tous. » Et, « toutes les personnes éligibles qui se présenteront » dans les centres, devront être prises en charge, « avec équité et sans restriction aucune », renseigne le communiqué du ministère de la Santé signé par le directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye.

Dans ce sens, des personnes inscrites sur la plateforme digitale (effectuant le recensement de toutes personnes qui souhaitent se faire vacciner) ont reçu cette alerte : « le ministère de la Santé s’occupe encore de la vaccination des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées. Ce sera bientôt votre tour. »