CRD Magal Touba : L’eau et son lot de problèmes inquiètent Touba

A quelques jours seulement du grand Magal de Touba qui coïncidé avec l’hivernage, les inondations inquiètent les autorités religieuses de la capitale du mouridisme. Et c’est le porte-parole du Khalife général Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de monter au créneau pour exprimer ses inquiétudes. En effet, les travaux d’assainissement sont très lents et les dommages collatéraux peuvent être pris en compte avec des canaux à ciel ouvert qui constituent un réel danger pour les populations et les pèlerins qui vont rallier Touba.

Et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de demander aux autorités administratives de prendre les dispositions nécessaires pour régler les lenteurs notées dans les travaux. Lors du Crd (Comité Régional de Développement) organisé à la gouvernance de Diourbel, le gouverneur Ibrahima Fall d’annoncer la construction d’autres forages pour maximiser la quantité d’eau potable mais aussi la mise à disposition du comité d’organisation de citernes pour appuyer la production des forages. En plus des nouveaux forages prévus, la réparation et l’entretien des forages déjà existants seront aussi exécutés avant que les pèlerins commencent à rallier Touba.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de profiter de la rencontre pour adresser les remerciements du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l’endroit du président Macky Sall qui a toujours fait montre d’un sens élevé d’homme d’état qui a préféré la paix et la quiétude des sénégalais en renonçant à sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de février 2024.

A signaler au passage que l’événement religieux de dimension internationale est prévu le 3 septembre prochain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn