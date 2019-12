Messieurs, il est temps d’arrêter les dégâts !

Depuis bientôt deux semaines, certaines personnalités de l’État et de notre formation politique, l’APR, occupent le devant de la scène politico-médiatique, non pas pour parler des réalisations et projets du président de la République et de son gouvernement, mais pour s’invectiver, s’entre-déchirer, sans pour autant mesurer les conséquences sur les autres responsables, les militant.e.s et sympathisant.e.s, les anonymes et le citoyen lambda. Ils utilisent la presse et les réseaux sociaux sans retenue pour se faire mal et par ricochet pour baisser le capital de sympathie qu’éprouvent des pans entiers de la population à l’égard de la majorité.

La presse est un moyen efficace pour exprimer ses opinions et états d’âme. Cependant, elle peut être un couteau à double tranchant, pouvant nuire fortement et durablement, car elle participe activement à la construction de l’opinion, très suggestible. Que va penser l’opinion de cette guerre ouverte, impitoyable, entre camarades d’un même parti ? Surtout que ces camarades gladiateurs ne sont pas les moins bien lotis dans la sphère étatique.

Quelles peuvent être les motivations de cette guerre à 10 mois seulement de l’intronisation du Président Macky SALL pour un nouveau mandat ? Calculée ou pas, cette guerre verbale nous désoriente et déboussole beaucoup de sympathisants et militant.e.s du président de la République. Le débat du moment doit porter sur les réalisations, les projets en cours d’exécution et programmés à long terme et sur la consolidation du parti. Combien de formations politiques à travers la planète ont disparu complètement des paysages politiques du fait des guerres fratricides internes ? Ces comportements sont aux antipodes de ce que représentent la démocratie et le respect des institutions et citoyens.

Les questions liées à l’agriculture ou à l’octroi des semences doivent faire l’objet d’un débat serein, loin des affaires privées. Faudrait-il rappeler les droits et devoirs d’un élu dans une République ? La République fonctionne également avec des symboles où les personnalités publiques doivent faire preuve de modération, de retenue et de réserve à l’image du président de la République et d’autres grands serviteurs de l’État.

Chers camarades, nous vous invitons à arrêter les dégâts qui peuvent parfois être irréparables.

Dr Souleymane S. Diallo, chargé des élections APR France dialloley@yahoo.fr