Face à la presse ce matin, le mouvement Y’en a Marre s’est exprimé sur la crise qui frappe le Mali. Fade Barro et Cie estiment que, le départ d’IBK ouvre une nouvelle page pour soulager définitivement ses populations trop longtemps prises en otage par une élite déphasée et dépassée. Ils ont également fustigé l’embargo décrété par le CEDEAO contre le mali.

Voici l’intégralité de leur déclaration publiée sur leur page Facebook :

Une corruption qui touche toutes les sphères de l’état et de la société. Une mal gouvernance assumée où la famille présidentielle fait la pluie et le beau temps. Une économie informelle. Une démocratie de façade. Un pays divisé et totalement dépendant de l’aide international pour sauvegarder sa souveraineté. Voilà le mal ouest africain. Le Mali en est une parfaite illustration. Et la crise qui le secoue aujourd’hui n’est que la conséquence visible de ces fléaux qui rongent silencieusement bon nombre d’Etat de la sous-région.

Faut-il dès lors se féliciter du coup d’Etat militaire du 18 août 2020 ou faut-il le condamner ? En tout cas, le départ de M. Ibrahim Boubacar Keita ouvre un nouveau possible pour le Mali, une nouvelle page pour soulager définitivement ses populations trop longtemps prises en otage par une élite déphasée et dépassée. Les manifestations qui ont précédé ce coup d’Etat militaire montrent une nouvelle fois que le peuple malien a fait le choix de marcher et d’aller de l’avant et qu’il n’accepte plus le plus le dictat de dirigeants qui ont complètement trahi l’idéal et les idéaux pour lesquelles ils ont été élus à l’instar d’IBK. C’est là où la CEDEAO était attendu pour accompagner cette forte volonté du peuple malien à aller de l’avant.