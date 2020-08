Moustapha Diop plus connu sous le sobriquet de Papis est un jeune cadre natif de Mbacké et qui marche droit dans ses bottes sur les pas de l’ancien Maire de Mbacké Feu Ibrahima Gueye.

Les observateurs avertis du landerneau politique mbackois commencent à le regarder d’un bon œil car selon certains, Moustapha Diop incarne l’espoir et s’est mis dans les habits de quelqu’un qui est digne d’assurer la relève politique de Mbacké et de son département.

Très tôt, Papis s’est essayé à la politique depuis l’université où il faisait partie des délégués les plus respectés et les plus écoutés. C’est sur ces entrefaites qu’il a cheminé avec Modou Diagne Fada où il a acquis une expérience politique solide.

Avec son mentor le Dg Gallo Bà il a très tôt compris que le développement de Mbacké incombe à tous. Et c’est dans cet ordre d’idées que Papis a toujours fait montre d’une gentillesse et d’un esprit d’ouverture. Ce qui justifie amplement les étroites relations qu’il entretient avec la quasi totalité de la jeunesse de Mbacké. Dans son patelin, il assure depuis quelques années la présidence de l’ASC Jambar, son club de cœur. Son amour pour la jeunesse et son engagement pour Mbacké l’ont poussé à accepter d’être le Parrain de la finale zone de 2018 qui avait répondu à toutes les attentes aussi bien le plan culturel que sportif.

Moustapha Diop est aussi un fidèle talibé Mouride. Son amour pour Serigne Touba inégalé et son allégeance auprès de Serigne Modou Kémane le démontrent à suffisance. Son affiliation aux différents dahiras l’a aussi permis de parrainer récemment une association du nom de Takhawou Mbacké Mouride.

Moustapha Diop est aussi attaché aux principes et valeurs de ce monde. Ses actions de tous les jours peuvent en être une parfaite illustration. Il est un Bienfaiteur a l’écoute de tous les mbackois et de toutes les couches sociales. Ses efforts inlassables aux côtés du Dg Gallo Bà depuis prés de 10 ans ne souffrent d’aucune ambiguës. Les qualités de l’homme se conjuguent à plusieurs temps : Son intelligence, Son calme, Sa discipline, Son amour pour sa famille. Respectueux et Ouvert, Pragmatique et laborieux, Papis est un jeune espoir qui peut aller loin.