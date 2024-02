Crise au Sénégal : L’ordre des avocats demandent aux autorités d’écouter la jeunesse

Le Conseil de l’Ordre des avocats du Sénégal aussi a tenu à donner son opinion sur l’actualité du pays. Actualité marquée par le report de la présidentielle. Dans son communiqué de presse, le barreau a souligné l’évolution «préoccupante de la situation politique et institutionnelle qui prévaut dans notre pays suite aux décisions prises par les plus hautes institutions de la République». Et ces décisions sont au nombre de quatre : la liste définitive des candidats à la présidentielle arrêtée par le Conseil Constitutionnel ; la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur d’éventuels faits de corruption de membres du Conseil Constitutionnel ; l’abrogation par le Président de la République du décret portant convocation du corps électoral et la décision de l’Assemblée Nationale de fixer la date des élections au 15 décembre 2024. Le Barreau du Sénégal qui appelle à la retenue et à l’apaisement, demande aux autorités à écouter la jeunesse et à traiter son appel. Celle-ci exige que les responsabilités soient situées afin que les auteurs d’abus ou de forfaits soient sanctionnés et les victimes dédommagées.». Quant aux marches interdites ou réprimées, le barreau souligne que la liberté de manifester, garantie par la Constitution ainsi que l’exigence du maintien de l’ordre, «ne doivent absolument pas justifier ou légitimer la violence».

Voici l’intégralité du communiqué :