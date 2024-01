Crise aux ICS : Un accord trouvé…près de 3 milliards seront débloqués

Une profonde crise avait éclaté aux Industries Chimiques du Sénégal(ICS), relative aux revendications de hausse des salaires brandies par les délégués syndicaux. C’est ainsi que les travailleurs avaient observé une grève. Un accord a été générale à aller dans ce sens. Hier, un accord a été scellé entre les délégués syndicaux et la direction générale, devant le Gouverneur Oumar Mamadou Baldé. Selon lui, les négociations étaient très serrées et la rupture a été même parfois frôlée, mais une issue a été trouvée. Les revendications des travailleurs portaient sur des augmentations de salaires et des primes de logement. Et l’accord signé porte sur une convention étalée sur 3 ans à partir de janvier 2023. Et pour prendre en charge les incidences financières, les ICS vont débloquer 2,850 milliards de Fcfa sur les 3 ans, renseigne L’As.

«Je suis un Directeur général comblé», a laissé entendre Alassane Diallo après avoir apposé sa signature sur le document. Pour lui, une entreprise ne peut survivre que dans la paix. Il ajoute qu’il faut toujours poser des actes équilibrés qui permettent de maintenir la permanence et la survie de l’entreprise. Et l’accord signé, dit-il, entre dans ce cadre car il est équilibré ; il permet de répondre à une demande et en même temps, il ne perturbe pas les équilibres globaux de l’entreprise. Et d’après lui, tout meilleur accord devrait désormais être bâti sur ce modèle. A l’en croire, toutes les parties ont fait des efforts en lâchant du lest, ce qui a permis d’aboutir à cet accord, avec l’aide de tous les médiateurs et en tête le Gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé.