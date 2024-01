CAN 2023 : Augustin Senghor « très satisfait » du travail de Aliou Cissé

Le Sénégal est éliminé en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire. Et beaucoup de supporters n’arrivent toujours pas à digérer cette défaite. Et depuis lors, des gens réclament la tête de Aliou Cissé, qui selon eux, est le principal responsable. Mais ce dernier a obtenu le soutien de la Fédération sénégalaise de football et du ministère des Sports.

Selon ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce mercredi, Augustin Senghor et le ministre des Sports ont montré leur satisfaction à l’endroit d’Aliou Cissé, dans les vestiaires, après la défaite face aux Eléphants. D’après le journal, le patron du football sénégalais a fait les éloges de son entraîneur et se dit «très satisfait du travail qui a été abattu par l’entraîneur Aliou Cissé». Des mots qui seraient réconfortés et appuyés par ceux du ministre du Sport.