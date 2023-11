Crise du foot sénégalais : Diambars et Génération Foot reviennent à la raison

Un début de sortie de crise aurait été trouvé et Diambars devrait bel et bien se rendre au Stade Lat Dior pour la réception du Casa Sports ce dimanche. Génération Foot accepterait également d’y recevoir dès la semaine prochaine. Ceci est possible grâce à la médiation proposée par le président Abdoulaye Thiam par ailleurs président de l’ANPS.

Soucieux de ramener la quiétude dans le football sénégalais qui est sur le toit de l’Afrique, l’Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS) a entrepris, en toute discrétion, depuis quelques jours une démarche de médiation pour le règlement du différend entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et Académies Génération foot et Diambars. C’est à cet effet que le président Abdoulaye Thiam a pu rencontrer les présidents Mady Toure (Génération foot) et Mohamed Djibril Wade (président de la LSFP). Il a aussi pu discuter au téléphone à plusieurs reprises avec le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et des responsables de Diambars. Notamment avec Bocar Sarr Seck.

L’ANPS salue l’ouverture d’esprit dont ils ont fait montre dans la résolution de ce différend pour le bien du football sénégalais à la veille de coupe d’Afrique des nations.

Constatant que les mêmes démarches sont entreprises par le ministre Sérigne Mbacke Ndiaye, le président Thiam s’est rapproché de lui. Ils sont convenus d’une réunion tenue hier, jeudi tard dans la soirée chez M. Ndiaye, sis à la Cité Biagui. Une rencontre à laquelle, ont pris part Talla Fall, Mady Toure, Djibril Wade, Serigne Mbacke Ndiaye et Abdoulaye Thiam, a débouché sur l’acceptation de Diambars de recevoir son adversaire ce dimanche au stade Lat Dior. Une décision prise d’un commun accord avec le président Mady Toure, qui lui aussi a pris l’engagement d’en faire autant prochainement. Ce début de décrispation qui renforce l’autorité de la FSF et démontre la bonne volonté de Diambars et Génération foot a été salué par toutes les parties prenantes, particulièrement les «facilitateurs» parce que leur permettant de saisir à nouveau le président de la Fédération afin de trouver des voies et moyens de résolution définitive de ce différend pour le bien du football sénégalais.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn