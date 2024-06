Crise politique : l’appel de Ansoumanan Dione aux acteurs

Ansoumana DIONE pour l’apaisement du champ politique

Ce qui se passe aujourd’hui dans le champ politique, avec des règlements de comptes, entre le nouveau et l’ancien régime, n’honore pas le Sénégal. C’est malheureux et le constat est unanime. Les principaux acteurs politiques se livrent gratuitement à des batailles malsaines, bloquant la bonne marche de nos institutions, au détriment de tout le peuple sénégalais. Que se passe-t-il véritablement dans la tête de la plupart de nos hommes politiques qui prennent en otage leurs compatriotes qu’ils sont censés servir au nom de la République ? Qu’ils reviennent tous à la raison !

Si nous ne faisons pas très attention, le Sénégal risque de vivre les pires moments de son existence, notamment sur le plan politique. C’est à la fois regrettable et dangereux. De plus en plus, le peuple se déchire en deux groupes, ce qui menace notre commun vouloir de vie commune, avec des conséquences si énormes et incalculables, bien sûr, à éviter à tout prix. C’est pourquoi, moi, Ansoumana DIONE, j’en appelle, ici, à la responsabilité de tout un chacun, pour l’apaisement du champ politique devenu très tendu, avec des discours assez violents, gravissimes et inopportuns.

Le peuple sénégalais ne mérite pas ce débat nauséabond, des disputes de bas niveaux sur des questions si banales, pouvant très rapidement trouver des réponses claires et précises, même avec de petits enfants. La Déclaration de Politique Générale qui demeure une tradition républicaine ne doit pas poser de problème dans un Etat civilisé. Dans ce pays, c’est comme s’il nous est interdit de nous asseoir et s’entendre sur l’essentiel. Parfois, chez les animaux, ils parviennent à trouver facilement des solutions à certains de leurs problèmes sans même se faire aucune violence.

Avec l’exploitation du pétrole qui constitue une véritable source d’espoir notamment pour notre jeunesse, jusqu’ici désemparée, vu le nouveau contexte, au plan économique et social, nous devrions tous songer à réunir nos efforts pour pouvoir relever les gros défis qui nous attendent. Le moment n’est guère propice pour semer les germes de la division et il nous faut ramer dans la même direction pour que notre Bateau Sénégal puisse accoster sur le quai du développement. L’unité des cœurs et des esprits est très essentielle si nous voulons laisser un héritage aux enfants.

Le 30 juin 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)