Crise scolaire : L’Etat invité à sécuriser le privé

Les perturbations notées ces derniers temps dans le système éducatif continuent de susciter des réactions d’indignations. Après la sortie de la Fédération de l’éducation et de la formation (Fef), c’est au tour de l’Union nationale des associations des parents d’élèves de l’enseignement catholique et du privé laïc de se prononcer sur cette crise. En conférence de presse, hier, ces parents d’élèves ont déploré la dégradation du climat scolaire sur l’ensemble du territoire national principalement dans les capitales régionales.

Leur président, Henry Benoît Diadhiou regrette que des élèves du public se rendent régulièrement dans les écoles privées pour déloger leurs camarades. Ainsi, il demande aux autorités de régler la situation le plus rapidement possible avant que cela ne dégénère. «Nous l’avons tous constaté que les élèves revendiquent leur droit mais c’est à l’Etat également d’assurer la sécurité des écoles privées. C’est pourquoi nous lui demandons de protéger les écoles où nous avons inscrits nos enfants afin qu’ils puissent poursuivre leurs cours. Et surtout que dans certains établissements les élèves sont en train de subir les épreuves de composition. Et quand ils sont perturbés, ils sont obligés d’arrêter les épreuves et cela les déconcentre», martèle Henry Benoit Diadhiou.