CRITIQUES DE GUARDIOLA : Klopp défend Sadio Mané

Voila ce qui pourrait ressembler à une réponse du berger à la bergère. Jurgën Klopp n’a pas apprécié la sortie du coach espagnol de Manchester City.

” Je ne suis pas sûr à 100% qu’il parlait de Sadio ou de nous en général. Je n’ai pas entendu le nom de Sadio et je ne sais pas comment il a pu être au courant d’un incident du match aussi vite. Mais je peux dire que Sadio ne simule pas“, a recadré Jurgën Klopp.

Avant de préciser “qu’il y a eu une situation lors du match contre Aston Villa où il y a eu un contact et il est tombé. Peut-être qu’il n’y avait pas penalty mais il y a eu un contact. Ce n’est pas comme s’il avait sauté au-dessus d’une jambe et simulé un coup.”

Pour le le coach allemand, Pep Guardiola n’a pas été objectif dans son analyse.

” Tous les pénalités obtenus étaient justifiés. Je suis sûr à 100% que si cette situation arrive à Manchester City, ils réclameront un pénalty parce qu’on a touché leur joueur dans la surface. Mais je ne suis absolument pas d’humeur à parler de Manchester City“, conclut-il.

Être d’humeur ou pas, Klopp est obligé de parler des Citizens car il va les affronter dès le week-end prochain. Ce match comptant pour la 12ème journée est prévue ce dimanche à 16h30.

Une rencontre capitale pour la suite du championnat.

Leader avec six points d’avance, Liverpool vise la victoire pour semer complètement son dauphin alors que Manchester City lorgue les trois points pour réduire l’écart.