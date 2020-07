Croissance dans le secteur de l’agriculture : Un producteur chante les efforts de Moussa Baldé

Il s’appelle Maguette Gueye. Ce paysan de Timity dans l’arrondissement de Darou Mousty se dit séduit par les efforts du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural.

Dans une vidéo postée sur la toile, Maguette Gueye invite le président Macky Sall à toujours appuyer en termes de moyens matériels le ministère de l’agriculture qui est porteur de croissance et de développement dans ce pays.

Ce gros producteur et fils du département de Kébémer dit à qui veut l’entendre que les pays du Sénégal commencent à construire des maisons à étages et de belles grâce à la forte croissance du secteur de l’agriculture. Des résultats obtenus grâce à la vision, à l’engagement et à la détermination de Moussa Baldé à sortir le Sénégal de la pauvreté à partir du travail de la terre.

Maguette Gueye en veut pour preuve la distribution des semences et intrants à tous les producteurs, , la mécanisation de l’agriculture par l’arrivée des machines. Mieux, ce paysan du village de Timity affirme que la joie des paysans est grande en vendant le kilogrammes d’arachide à 300 voire 350 f CFA. Ajoutant que cet avantage bénéfique pour les producteurs est né grâce au partenariat que Moussa Baldé a ficelé avec les chinois principaux acheteurs.

Suffisant pour M Gueye d’appeler les syndicalistes de ce ministère de se taire et accompagner le ministre dans ses efforts à relever le défit de ce secteur d’une importance capitale pour la population nationale. Ajoutant que vouloir ternir l’image du professeur Moussa Baldé, c’est nuire les avantages du monde paysan, ce que nous n’accepteront pas dans ce pays. Precisant qu’il vient d’une tournée qui l’a conduit dans 39 départements où la satisfaction des paysans est sur tous les visages. Dans la mémé foulée, Maguette Gueye affirme haut et fort que dans dix, les paysans seront les grands patrons dans ce Sénégal grâce à la clairvoyance de l’actuel ministre de l’agriculture qui par ailleurs est le défenseur des paysans et producteurs..

