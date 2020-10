Recruté pour apporter un plus à l’attaque phocéenne, le joueur fait une révélation sur l’actuel coach du Real de Madrid. Cuisance : « Mon modèle, c’est Zidane. Il a fait rêver tout le monde, je m’inspire de lui. Je peux jouer partout au milieu, je me sens à l’aise aux trois postes pour aider l’équipe. Si l’option d’achat doit être levée, je serai content. L’OM est un grand club. On va tout faire pour représenter au mieux la ville de Marseille et les supporters en Ligue des Champions » , dit-il.