Dakar abrite la première édition du salon international du livre de jeunesse

BAOBAB EDITION en partenariat avec l’Association Sénégalaise des Editeurs (ASE), le Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, organise la première édition de DAKAR-LIVRES, Salon international du livre de jeunesse et pour enfants de Dakar qui aura lieu du 15 au 18 novembre 2023 au Centre culturel régional Blaise Senghor à Dakar.

Ainsi, le Salon DAKAR-LIVRES à vocation internationale, se tient en collaboration avec des maisons d’édition d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, des organisations non gouvernementales (Ong) et des institutions publiques comme privées.

Dakar-Livres se veut un espace de diffusion d’ouvrages de jeunesse et pour enfants et aussi un rendez-vous annuel d’échanges entre les professionnels de la chaîne du livre.

S’éloigner des écrans et autres réseaux sociaux, par moment, fait du bien aux jeunes et aux enfants qui lisent, acquièrent du savoir, accroissent leurs connaissances, se divertissent, se font plaisir et tout en se développant.

La lecture améliore le fonctionnement du cerveau, nourrit l’esprit, aide à la concentration. Et améliore la qualité du sommeil.

La lecture favorise l’apprentissage, le développement mental et l’expression orale et écrite chez les jeunes.

Chez l’enfant, la lecture stimule l’éveil, favorise l’éducation et l’apprentissage. Elle contribue à enrichir son vocabulaire, favorise le développement personnel. La lecture diminue le stress et anéantit l’anxiété.

Développer sa mémoire et ses capacités cognitives est aussi un des bienfaits de la lecture. La lecture fait voyager, évader et rêver. En faisant vivre l’esprit, la lecture, à long terme, fait face à la sénilité.

Dakar-Livres a pour objectif général de contribuer à la diffusion d’ouvrages de jeunesse et pour enfants et la promotion de la lecture chez les jeunes et les enfants.

Et les objectifs spécifiques du Salon Dakar-Livres consistent à :

– Développer le goût, l’envie et le plaisir de lire chez les jeunes et les enfants

– Créer une plateforme de vulgarisation de livres, de l’édition numérique, de promotion d’auteurs et de rencontres entre les acteurs de la chaîne du livre, les jeunes, les enfants et le grand public

– Faciliter l’accès du grand public au livre et à la lecture

– Contribuer à l’amélioration de l’éducation publique de qualité

– Sensibiliser davantage sur l’éducation inclusive

– Promouvoir et vulgariser les ouvrages en français, en langues nationales, en wolofal (caractères arabes) en langues africaines entre autres langues.

– Développer des activités d’animation autour du livre : des expositions de livres, des conférences thématiques, des ateliers didactiques, ludiques, des ateliers d’écriture et d’illustration, des sessions pédagogiques.

– Favoriser des rencontres professionnelles entre auteurs et lecteurs, entre acteurs du livre (éditeurs, auteurs, illustrateurs, critiques, journalistes, artistes, médiateurs culturels, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, infographes, enseignants, chercheurs, éducateurs, pédagogues, libraires, distributeurs, imprimeurs, entre autres acteurs de la chaine du livre.

-Initier des spectacles de théâtre, de slam, de conte, de poésie.

La Direction et le Comité scientifique du Salon DAKAR-LIVRES