Dakar Plateau salue l’engagement du maire…Alioune Ndoye

De 1960 à nos jours, aucun régime n’a rien fait pour Dakar Plateau et pourtant beaucoup d’hommes politiques ont été nommés à de grandes stations en passant par le PS, PDS , APR et ce que le Maire de Dakar Plateau a fait entre dans la vision de monsieur le président de la république , le PSE dans une économie de solidarité, c’est un bijou pour les habitants de Dakar plateau et les générations futures. Avant d’être un membre de l’Apr, je suis 100% Dakar Plateau. Mille fois merci Mr le Maire Alioune Ndoye d’avoir osé pour notre commune et le Président Macky Sall vous en remercie. C’est le plateau émergent, une école créative au cœur de la cité.