Dangote : le milliardaire désormais plus riche que plus de 30 pays africains

L’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, a vu sa valeur nette augmenter en raison des récentes demandes concernant son unité de ciment, Dangote Cement, et l’usine d’engrais récemment achevée.

Selon un rapport de Bloomberg, sa fortune est passée à 20,1 milliards de dollars vendredi dernier. L’indice des milliardaires de Bloomberg évalue sa valeur nette à 26,27 milliards de dollars.

Sa valeur nette a grimpé en raison de la flambée du prix de son Dangote Cement. La hausse des prix du pétrole et des engrais a également contribué à renforcer sa fortune. C’est sa plus grande valeur nette depuis 2014, rapporte Bloomberg.

La forte demande de ciment et la hausse du prix des matériaux de construction au Nigeria ont contribué à augmenter les revenus de Dangote Cement, l’un de ses principaux actifs. L’homme de 64 ans est sur le point d’achever la construction d’une raffinerie de 19 milliards de dollars capable d’approvisionner le Nigeria en produits pétroliers raffinés. Il a également commencé à exporter des engrais vers les États-Unis et le Brésil après l’achèvement de son usine d’engrais d’une capacité de production de 3 millions de tonnes d’urée et d’ammoniac par an.

Certaines nations africaines valent moins que Dangote

Sur les 54 pays d’Afrique, seuls 20 sont plus riches que Dangote. S’il était un pays, il occuperait la 21e place dans le classement des pays africains les plus riches, selon VON Digest.

Il est plus riche que le Burundi, la Somalie, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Mozambique et d’autres pays.

Aliko Dangote est né dans une riche famille musulmane de commerçants du nord du pays. Il a créé sa propre entreprise et a commencé à vendre du ciment à l’âge de 21 ans. Il est…Lire la suite ici