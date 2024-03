Dani Alves libéré sous caution d’un million d’euros

Condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle dans une boite de nuit sur une jeune femme qui avait 23 ans au moment des faits, Dani Alves venait de passer une première année en prison du côté de Barcelone. L’ancien défenseur brésilien espérait sortir rapidement alors que le tribunal de Barcelone étudiait son cas ces derniers jours. Et le verdict est tombé.

Selon les informations de Marca, le tribunal de Barcelone a décidé de libérer Dani Alves sous caution d’un million d’euros en attendant la condamnation définitive du Brésilien. Il pourra être libre lorsqu’il aura payé cette somme. Son avocate a déjà fait appel de cette décision et réclame la libération de l’ancien barcelonais jusqu’à la délibération finale, rapporte Footmercato.

Pour rappel, en plus de la condamnation de 4 ans et demi, Dani Alves avait écopé d’une amende de 150 000 euros, d’une liberté surveillée de cinq ans après sa sortie de prison et une interdiction de s’approcher de la victime pour une durée de neuf ans et demi.