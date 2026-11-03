Décédés dans une explosion…deux gendarmes décorés à titre posthume

La Gendarmerie nationale a rendu un dernier hommage aux gendarmes Seydou Ndiaye et Démirel Malou, décédés à la suite d’une explosion survenue le samedi 31 octobre 2026. Les deux militaires ont été décorés à titre posthume au grade de Chevalier dans l’Ordre national du Lion.

La cérémonie de levée de corps s’est tenue ce mardi 3 novembre à la morgue de l’Hôpital principal de Dakar. Elle a réuni plusieurs autorités civiles et militaires, notamment le ministre des Forces armées, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.

Le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et le directeur général de la Police nationale ont également pris part à cet ultime hommage. Les deux gendarmes étaient précédemment en service à la Légion de gendarmerie maritime et fluviale (LGMF).

Au cours de la cérémonie, Seydou Ndiaye et Démirel Malou ont été élevés, à titre posthume, au grade de Chevalier dans l’Ordre national du Lion, en reconnaissance de leur engagement au service de la Nation.

La cérémonie a également été marquée par une forte mobilisation des personnels des Forces de défense et de sécurité, venus exprimer leur solidarité aux familles des disparus.

Dans son hommage, la Gendarmerie nationale s’est inclinée devant la mémoire des deux hommes et a présenté ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.