Décès de Cheikh Hamidou Kane : Ousmane Sonko rend hommage à l’écrivain

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a exprimé sa tristesse après le rappel à Allah de l’écrivain et homme politique Cheikh Hamidou Kane, décédé à l’âge de 98 ans.

« Inna lillaahi wa innaa ilayhi raaji’un », a écrit Ousmane Sonko en réaction à la disparition de l’écrivain. Le président de l’Assemblée nationale a salué la mémoire de Cheikh Hamidou Kane, estimant qu’« avec lui s’éteint une voix majeure de notre littérature et de notre pensée ».

Ousmane Sonko a adressé ses condoléances à la famille du défunt. « À sa famille biologique, intellectuelle et politique, nous présentons nos sincères condoléances », a-t-il déclaré. Il a également formulé une prière pour le repos de son âme : « Qu’Allah, dans Son infinie Miséricorde, l’accueille en Son Paradis et l’honore. »