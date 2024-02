Décision du Conseil constitutionnel : Khalifa Sall plaide pour le dialogue (vidéos)

Le candidat de la « coalition Khalifa président » s’est prononcé sur la décision du Conseil Constitutionnel qui a invalidé le décret abrogeant celui qui a convoqué le corps électoral. En conférence de presse ce vendredi 16 février 2024, l’ancien maire de la ville de Dakar s’en réjouit. « Le Conseil constitutionnel a dit le droit en annulant le décret d’abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Le Conseil Constitutionnel estime également que la loi portant dérogation aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, adoptée par l’Assemblée nationale, contraire à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel a fondé sa décision sur l’intangibilité de la durée du mandat présidentiel », fait-il savoir.

Sauf que le candidat à la présidentielle reste sur sa faim par rapport à la décision du conseil de faire organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. « Nous devons nous organiser pour que la passation se passe le 02 avril. J’invite les sénégalais à penser au Sénégal d’abord. C’est le génie de notre peuple qui est interpellé dans ce cas précis pour voir le mécanisme d’échanges entre acteurs », propose Khalifa Sall. Car selon lui, « Macky Sall ne sera par conséquent plus Président de la République après le 2 avril 2024 ».

Revenant sur l’article 52 de la constitution, il fait savoir que les conditions prétextant l’exécution de l’article 52 ne sont pas réunies. C’est ainsi qu’il invite les agitateurs de cette loi à revoir leur copie. « J’appelle le Président de la République à se hisser à la hauteur de sa charge et à se montrer digne de la confiance du peuple dont il a eu le privilège de bénéficier durant douze années. A Monsieur Macky Sall, Président de la République, je dis solennellement que le peuple du Sénégal ne mérite pas d’être projeté dans des aventures de quelque nature que ce soit. L’article 52 de la constitution ne peut être invoqué, la décision du conseil en fait droit. Les forces de défense et de sécurité sont appelées à remplir leurs missions dans le respect strict des règles républicaines conformément à leur serment », a déclaré le candidat à la présidentielle.

Khalifa Sall appelle tous les acteurs politiques et les forces de la nation au dialogue pour tenir l’élection présidentielle comme le recommande le conseil constitutionnel. « La situation que nous sommes entrain de vivre constitue un défi majeur et appelle à l’esprit de responsabilité de tous notamment au génie du peuple sénégalais. J’appelle l’ensemble des acteurs à l’élection présidentielle, autant les organisations politiques que citoyennes à se concerter pour trouver ensemble un consensus sur la meilleure date, de la tenue de l’élection, avant le 2 mars 2024, dans des conditions libres et démocratiques. La posture républicaine exige, en effet, la soumission de tous au droit. Nos institutions et nos administrations ont le devoir de mettre en œuvre les conditions idoines pour que le peuple Sénégalais exerce librement son droit de choisir son dirigeant».

Cependant, tout en se réjouissant de la vague de libération des détenus, Khalifa demande au Président Sall des explications concernant les conditions de libération successive des détenus politiques. L’ancien maire de la ville de Dakar soupçonne des discussions entre Ousmane Sonko et Macky Sall. « Il n’y a jamais eu de fumée sans feu », a laissé entendre Khalifa Sall.

« Aussi je me réjouis fortement de la remise en liberté de plusieurs prisonniers politiques et d’opinions, qui retrouvent leurs familles après être injustement incarcérés. Je ne saurais terminer sans me féliciter de la forte mobilisation citoyenne pour que le droit soit dit. Ensemble de quelque bord que nous puissions nous réclamer, nous avons l’obligation de préserver notre nation. Chaque citoyen doit demeurer une vigie pour la préservation de notre démocratie », a conclu l’ancien maire.