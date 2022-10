Déclaration de politique générale : Wallu presse Amadou Ba

Le groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement se veut clair : le Premier ministre, Amadou Ba, doit se présenter à l’Assemblée nationale avant le début du marathon budgétaire, pour faire sa déclaration de politique générale. «Il ne doit pas y avoir d’examen et de vote du budget sans au préalable la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba.»

Tel reste la conviction de ce groupe de députés de la Coalition Wallu Sénégal, qui perçoit, à travers une déclaration rendue publique hier, l’absence de Amadou Ba avant l’examen de la loi des finances 2023, comme un mépris à l’endroit de l’institution parlementaire et du Peuple sénégalais. Pour ces députés, qui s’appuient sur l’article 55 de la Constitution pour étayer leurs arguments, le Premier ministre n’a pas respecté la loi.

«Le chef du gouvernement a soigneusement fait programmer sa déclaration de politique générale au mois de décembre, après le vote du budget. Ce comportement antirépublicain démontre un manque de considération total pour les institutions de la République et plus particulièrement pour l’Assemblée nationale, pour le Peuple sénégalais et pour les bailleurs de fonds. Compte tenu de la crise économique sans précédent qui frappe le Sénégal et à l’instar de la Première ministre française, il aurait dû se présenter à l’Assemblée nationale avant l’examen du projet de budget 2023», lit-on dans le document parcouru par Le Quotidien.

Le groupe parlementaire «demande au président de la République, Macky Sall, de demander à son Premier ministre d’assumer ses responsabilités devant notre charte fondamentale et devant la Nation sénégalaise». Ces députés expliquent que Amadou Ba, ancien argentier du pays, est «le principal responsable de la crise économique et financière actuelle, puisque c’est lui qui a surendetté le Sénégal si bien qu’aujourd’hui, nos ressources financières sont affectées en priorité au paiement du service de la dette, plutôt qu’au financement des dépenses sociales devant soulager les Sénégalais et au règlement de la dette intérieure».